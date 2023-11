Hospital Veterinário de Santo André será entregue em janeiro

O Hospital Veterinário Municipal de Santo André será inaugurado no dia 20 de janeiro do próximo ano. A informação foi dada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) em publicação nas redes sociais.

“O hospital está praticamente pronto, mas resolvemos ampliar um pouco as obras. Reformamos a nossa zoonoses da cidade e decidimos contratar uma organização social que vai fazer a gestão desse equipamento. Essa contratação vai levar mais algum período, por isso estamos marcando a inauguração para o dia 20 de janeiro”, disse o chefe do Executivo.

O espaço atenderá cerca de 30 animais de estimação da cidade por dia, com prioridade para acolhidos das ruas, vítimas de maus-tratos ou aqueles com tutores de baixa renda. Com investimento total de R$ 2,8 milhões do Paço, a unidade está sendo construída no Parque Central, ao lado da Sabina Escola Parque do Conhecimento, na Rua Juquiá, no Bairro Paraíso. A expectativa é a de que, mensalmente, os custos do espaço sejam de R$ 500 mil, também empenhados pelo Prefeitura.

“A obra está quase pronta e não é um prédio adaptado, é um prédio que foi construído do zero já com o conceito de um hospital veterinário”, comentou Paulo Serra.

Serão 700 metros quadrados distribuídos em dois andares das mais variadas estruturas voltadas ao atendimento e ao bem-estar dos animais de estimação. Estão previstas duas salas cirúrgicas, cinco consultórios, salas de pré e pós-cirúrgico, salas de internação e de observação, sala de diagnóstico por imagem, além de recepção, espera e centro de adoção. Também está previsto um solarium (espaço para banho de sol) para cães e gatos, área administrativa, copa e laboratório. O projeto contempla ainda salas de coleta e esterilização.

A estimativa inicial do Paço é que o espaço realize 900 atendimentos por mês, entre consultas e assistência pré e pós-cirúrgica, com critérios de serviço considerando a questão da vulnerabilidade social dos tutores. Além disso, haverá acolhimento de animais de rua ou vítimas de maus-tratos, e possibilidade de adoção de cães e gatos.