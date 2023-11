'A equipe não deveria depender só de mim para conseguir os pontos', diz Verstappen

Max Verstappen fez uma crítica indireta ao seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, nesta quinta-feira, no Autódromo de Interlagos. Em preparação para o GP de São Paulo de Fórmula 1, o piloto holandês afirmou que a equipe não deveria depender apenas dele para conquistar os pontos no Mundial de Construtores.

"No fim do dia, acho que a equipe não deveria apenas depender de mim para conseguir os pontos", disse Verstappen ao ser questionado sobre Pérez, que vive má fase na temporada. A pergunta era sobre se ele repetiria neste ano a postura que exibiu na corrida de 2022, quando se negou a dar passagem ao companheiro de time.

Na ocasião, Verstappen também já estava com o título garantido. Mas a Red Bull queria que Pérez assegurasse o vice-campeonato. A situação é a mesma deste ano, com o mexicano brigando com o inglês Lewis Hamilton pelo segundo lugar geral.

"Tenho confiança de que Checo vai ficar à frente (de Hamilton) no campeonato porque, na média, temos o carro mais rápido. Acho que no passado não conversamos bem sobre esta situação antes de iniciar o fim de semana de corrida. Espero que essa situação não aconteça novamente. Será o melhor para todos."

Tanto Verstappen quando Pérez não costumam brilhar em Interlagos. No ano passado, o holandês foi apenas o sexto colocado, seguindo de perto pelo mexicano. "No ano passado, não tivemos um bom fim de semana aqui. E, agora, com o formato de corrida sprint, fica ainda mais difícil. Ter apenas um treino livre não ajuda para ajustar o carro. Aqui tem muitas curvas de baixa velocidade e não podemos dizer que somos incríveis em curvas de baixa", projetou o tricampeão mundial.

Os pilotos da Red Bull e das demais equipes vão para a pista pela primeira vez nesta sexta-feira, na capital paulista, às 11h30, para o único treino livre do fim de semana. Às 15h, haverá o treino classificatório para a corrida de domingo.

No sábado, a movimentação na pista vai começar às 11h, com o treino que definirá o grid de largada para a corrida sprint, marcada para as 15h30. No domingo, a largada da prova principal do fim de semana será às 14 horas.