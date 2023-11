The Beatles lançam música criada pela Inteligência Artificial

Você acredita que os Beatles ressurgiram? Sim! E ao som de Now and Then, que foi a última música da banda inglesa. A faixa foi lançada nesta quinta-feira, dia 2, com o auxílio da Inteligência Artificial, o que é mais incrível.

Vale dizer que a canção foi composta pelo lendário John Lennon pouco antes de sua morte, em 1980. Por volta de dez anos depois, o cantor Paul McCartney, que também fazia parte da banda, recebeu uma fita cassete de Yoko Ono, viúva de Lennon, que continha o conteúdo da música.

Nesse sentido, para divulgar a canção tão inusitada, foi realizado um minidocumentário sobre a produção. Além disso, McCartney declarou que Now and Then é a canção final dos Beatles.