Em 3º no Brasileirão, vice do Grêmio ressalta desejo de contar com Renato Gaúcho em 2024

A boa campanha do Grêmio no Brasileirão está motivando a diretoria a renovar o contrato com o técnico Renato Gaúcho para 2024. Após a vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, no Couto Pereira, pela 31ª rodada, o vice-presidente do clube, Antônio Brum, confirmou que o desejo do clube é contar com o treinador na próxima temporada.

"Nós combinamos de conversar mais na frente, como parte desse pacto, e o Grêmio pensa, sim, em manter o Renato", afirmou Brum.

O pacto mencionado pelo dirigente é recolocar o Grêmio na próxima edição da Copa Libertadores, o que está muito próximo de acontecer. Segundo o Departamento de Matemática, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do time gaúcho de participar do torneio continental em 2024 é de mais de 90%.

O Grêmio ocupa hoje a terceira posição, com 53 pontos, atrás apenas de Botafogo (59) e Palmeiras (56). Renato Gaúcho, além da vaga na Libertadores, confia na possibilidade de título e convocou a torcida para o duelo com o Bahia, marcado para este sábado, às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

"Buscamos o objetivo, nove pontos nos últimos três jogos, dormir novamente no G-4, sempre buscando as vitórias para seguir na parte de cima da tabela. Ainda estamos na briga (pelo título). Aproveito para convocar a torcida para o próximo sábado, tem que lotar a Arena. Importante a torcida lotar e apoiar o tempo todo", disse o treinador, que tem vínculo com o Grêmio até o final da temporada.