Tesouro dos EUA anuncia que vai ampliar sanções a quem fornece equipamentos para Rússia

O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou hoje novas sanções para prejudicar a cadeia de abastecimento da Rússia, em meio às medidas de retaliação do governo americano a Moscou. As ações pretendem contornar a evasão de sanções, visto que o país rival tem conseguido contornar os impedimentos para conseguir suprimentos de outras fontes na cadeia global.

Segundo nota do Tesouro, os russos também têm conseguido tecnologia e equipamentos militares vindos da Turquia, China e Emirados Árabes Unidos. Como parte dos esforços, foram sancionadas 130 empresas e pessoas que estavam contornando as barreiras impostas pelos governos à Rússia.