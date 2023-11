Bruno Gagliasso compartilha registro de encontro dos filhos com Viola Davis

Papai coruja? Temos! Mas motivo para se sentir orgulhoso é o que não falta... Curtir o feriado com a família já é bom, mas imagina poder aproveitar com ninguém mais ninguém menos do que Viola Davis!

Nesta quinta-feira, dia 2, Bruno Gagliasso compartilhou em suas redes sociais que seus filhos, Bless e Titi, tiveram o prazer de conhecer a artista em Salvador, na Bahia. Viola é uma atriz e produtora norte-americana, vencedora de grandes prêmios como o Oscar, Emmy Award, Tony Awards e Grammy.

Papai, você não vai acreditar, a Mulher Rei está aqui na casa do Dindão!, declarou na legenda. Mulher Rei é um dos filmes protagonizados por Viola, lançado em setembro de 2022.

Bruno está em Salvador com seus filhos junto do escritor Pedro Tourinho. A atriz norte-americana veio ao Brasil com o marido, também ator e produtor Julius Tennon. Os astros estão no país tropical para o festival Liberatum Brasil, evento para exaltar a contribuição cultural afro-brasileira, que acontece entre os dias 3 e 5 de novembro.