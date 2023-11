Carol Castro retorna ao trabalho após acidente: -Exausta

Workaholic que fala? Em pleno feriadão prolongado desta quinta-feira, dia 2, Carol Castro já estava a caminho do trabalho às 6h27 da manhã! Detalhe, poucos dias depois de se acidentar durante as gravações da série Vida de Jogador, do Star+.

Nos Stories, a atriz mostrou dentro do carro a meia colorida que estava usando para demonstrar o momento: Exausta. Além disso, ela também mostrou que a perna esquerda está imobilizada, e não falou mais detalhes sobre a lesão que sofreu nos sets de filmagens.

Ainda nas redes sociais, ela declarou:

- Bom dia a você que madrugou no feriado. Exausta, porém tudo certo. Vamos que vamos. Partiu para o set de filmagem.

Vale lembrar que o ator José Loreto também se machucou durante a semana. Ele fraturou o pé e teve de passar por uma cirurgia.