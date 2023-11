Sinner se irrita e desiste do Masters 1000 de Paris; Tsitsipas garante vaga no ATP Finals

Após vencer de virada o duelo contra o americano Mackenzie McDonald, Jannik Sinner, atual número 4 do ranking do ATP, resolveu desistir do Masters 1000 de Paris e criticou a organização do evento. O italiano, um dos favoritos ao título, teria que voltar às quadras nesta quinta-feira, por volta das 14h30, menos de 13h do seu último compromisso.

Logo depois de ter vencido seu confronto contra McDonald, o italiano já havia indicado que não entraria em quadra pelas oitavas de final do torneio, frente ao australiano Alex de Minaur. "Terminei o jogo quando eram quase três da manhã e só fui para a cama algumas horas depois. Tive menos de 12 horas para descansar e me preparar para o próximo jogo. Tenho que tomar a decisão certa para a minha saúde e meu corpo", disse através de suas redes sociais.

Com a desistência de Sinner, Minaur, 13º colocado do ranking da ATP, avança às quartas de final sem entrar em quadra. O seu próximo adversário é o russo Andrey Rublev, 5º, que vem de vitória sobre o holandês Botic Van de Zandschulp por um duplo 6/3.

Minaur e Rublev já se enfrentaram em quatro oportunidades, com três vitórias do australiano, um, inclusive, neste ano, no ATP 500 de Roterdã, na Holanda. O número 5 do mundo, no entanto, vem motivado após conquistar o seu 20º triunfo em torneios do nível Masters 1000 na temporada.

TSITSIPAS VENCE

Em um jogo muito equilibrado que durou aproximadamente 2h, o grego Stefanos Tsitsipas derrotou o alemão Alexander Zverev e se garantiu nas quartas de final com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.

Esta foi a primeira vitória do grego, 6º do ranking da ATP, sobre um adversário Top 10 no ano. Zverev é o 9º colocado. Tsitsipas confirmou também, com a classificação, uma vaga no ATP Finals, que acontecerá em Turim, na Itália.

Nas quartas, Tsitsipas enfrentará o russo Karen Khachanov, que despachou o seu compatriota e carrasco de Carlos Alcaraz, Roman Safiullin, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.