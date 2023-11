Citi reduz preço-alvo de RaiaDrogasil de R$ 28 para R$ 27 e mantém recomendação neutra

O Citi reduziu de R$ 28 para R$ 27 o preço-alvo para as ações da RD (RaiaDrogasil), o que sinaliza um potencial de alta de 8,7% em relação ao fechamento de ontem. O banco manteve ainda a recomendação neutra para os papéis diante dos múltiplos a que negociam, de 28,6 vezes o lucro projetado para 2024.

O analista Leandro Bastos atualizou as projeções para a companhia após os resultados do terceiro trimestre, e também ao incluir novas perspectivas macroeconômicas no modelo. Com isso, os lucros esperados por ele para este e para o próximo ano foram reduzidos em 5%.

Segundo ele, o resultado da companhia seria considerado forte para a maior parte das empresas, com indicadores como o crescimento de 16% na receita e uma geração de caixa livre de R$ 275 milhões. Entretanto, ainda assim, veio abaixo das expectativas, com tendências piores nas despesas financeiras e nas despesas gerais e administrativas.

"Isto dito, a execução continua sendo uma das melhores com ganhos contínuos de participação de mercado em todas as regiões, a expansão da rede operando como um relógio, vendas digitais em expansão (16% do todo) e o progresso da estratégia de visão completa em saúde e bem-estar", escreve Bastos em relatório enviado a clientes.