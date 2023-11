Norris diz que torceu para o Palmeiras em virada e esquece nome do Botafogo

O piloto britânico Lando Norris nunca escondeu sua torcida pelo Palmeiras. Desde 2021, quando vem ao Brasil, comparece ao Allianz Parque para acompanhar um jogo do time alviverde. Nesta quinta-feira, no Autódromo de Interlagos para o GP de São Paulo de Fórmula 1, o piloto da McLaren revelou que vibrou com a virada palmeirense por 4 a 3, mas esqueceu o nome do adversário, o Botafogo.

"O Palmeiras ganhou ontem contra o líder. Eu não lembro o nome. O outro time estava ganhando até a metade do jogo com três gols, mas o Palmeiras virou. Eu não estive no estádio esse ano, mas torço para o Palmeiras", disse Norris.

Uma das pessoas com quem Norris mais criou relação foi com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Os dois conversaram nos jogos do Palmeiras em 2021 e 2022 e também no paddock do Autódromo de Interlagos. O britânico também é pé quente: assistiu à goleada por 4 a 0 sobre o Atlético Goianiense, em 2021. No ano seguinte, acompanhou a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG no jogo da entrega da taça do 11º título brasileiro.

"Abel (Ferreira) me convidou ano passado para o jogo. Não fui a muitos jogos, mas eu já fui em mais partidas deles do que o resto das pessoas. Eu os parabenizo por ontem, eles deixaram a disputa pelo título aberta", analisou Norris.

Dessa vez, será um pouco complicado para Norris assistir a um jogo do Palmeiras no estádio. No sábado, o clube alviverde não terá o Allianz Parque à disposição e mandará o jogo com o Athletico-PR na Arena Barueri, às 21h30.

VISITA PALMEIRENSE

Quase ao mesmo tempo em que Norris participava da entrevista coletiva desta quinta, dois jogadores do Palmeiras visitavam o paddock de Interlagos. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez compareceram ao local e, entre outros boxes, compareceram na McLaren, justamente a equipe de Norris.