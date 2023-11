Graciele Lacerda nega ser dona de perfil falso: Se eu tivesse feito eu admitiria

De acordo com o Extra, Graciele Lacerda usou suas redes sociais para negar as acusações de que seria a dona de um perfil fake criado para atacar a família de Zezé Di Camargo. Ainda de acordo com o portal, a esposa do sertanejo teria respondido um internauta no Instagram.

Se eu tivesse feito eu admitiria com certeza. Mas o problema é que eu não fiz. Mas isso está sendo buscado. O que fizeram foi aproveitar uma situação que já sabiam e fazer maldades. Mas isso vai pra frente, respondeu ela.

Além disso, na manhã desta quinta-feira, dia 2, a influenciadora se pronunciou novamente sobre a polêmica, desta vez em seu Stories. Graciele agradeceu pelo apoio dos fãs, mas revelou não poder comentar muito sobre o caso por envolver a Justiça.

- Queria falar para as pessoas que estão vindo com mensagens incríveis. É nessas horas que a gente conhece as pessoas, vê quem gosta da gente, quem torce. Está sendo um aprendizado tão grande em minha vida, em todos os sentidos. Ainda vou poder falar sobre isso, mas não agora.

- Sei que vocês querem que eu fale, que eu me defenda. Tem gente que está revoltada. Eu não posso falar nada agora, porque tudo está sendo resolvido e em segredo de justiça. Quando é assim a gente não pode expor, não vou cometer o mesmo erro que cometeram, porque isso é crime. Vou esperar o momento certo, e vai ter.

- Isso nunca tinha que ter saído. Não era para ter sido exposto. Acho que são assuntos que tem que ser resolvidos internamente, não ficar expondo. Eu odeio isso, não gosto disso. Não vou entrar nessa bagunça. Mas saibam que estou fazendo tudo o que tem que ser feito dentro da justiça e da lei, do certo. Muitas coisas foram desnecessárias e maldosas, e infelizmente não tem como ficar quieta diante disso. Tem que agir. Na verdade fui obrigada a agir. Estava quieta, vivendo a minha vida e trabalhando. Mas Deus sabe o que faz, finalizou.