Tatá Werneck abre o coração no aniversário de Rafa Vitti: Achei que nunca fosse durar tanto tempo

Parabéns, Rafa Vitti! Nesta quinta-feira, dia 2, o ator está completando 28 anos de idade e, através das redes sociais ganhou uma homenagem super especial da sua esposa, a atriz Tatá Werneck. Vale pontuar que o casal atualmente está em Terra e Paixão, novela das nove da Rede Globo.

Com um carrossel de fotos, Tatá parabenizou o seu amado de forma divertida, como todos os fãs já estão acostumados:

Hoje é aniversário do nosso amor papai Rafa. Achei que nunca fosse me referir ao pai da minha filha como papai. Achei que nunca fosse durar tanto tempo. Achei que nunca fôssemos permanecer depois da pandemia . Achei que você nunca fosse se tornar um rambo de tanto malhar. Achei que nunca fosse ouvir conselhos de alguém mais novo. Achei que nunca fosse fazer novela com você e achar legal. Achei que não iria continuar te achando lindo depois daquela fase que você usou um mega hair mal colocado.

E encerrou:

Feliz do achei que nunca. Saúde, paz, sucesso e amor! E que você volte a cozinhar. Pra conquistar fazia aquele macarrão. Hoje não tá fazendo nem queijo quente.

Através dos comentários, Rafa retribuiu o carinho da amada:

Te amo, escreveu.