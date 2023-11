Charge - 2 de novembro de 2023

Filho do ex-prefeito de São Bernardo William Dib, o médico cardiologista Murilo Dib foi nomeado em abril para cargo indicado por São Bernardo na FUABC (Fundação do ABC), com salário bruto de R$ 20,9 mil. Murilo Dib está vinculado ao contrato do Complexo de Saúde de São Bernardo, firmado entre Prefeitura e FUABC, com indicações diretas da gestão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

A nomeação de Murilo Dib infere-se que houve aproximação de William Dib com Morando. Dib foi padrinho político de Morando, a ponto de indicá-lo como seu candidato à sucessão em 2008. Foi justamente naquela eleição que a parceria de ambos estremeceu: o tucano decidiu esconder Dib de sua campanha no meio do processo eleitoral. A derrota para Luiz Marinho (PT) naquele pleito fez com que a aliança se rompesse e ambos, publicamente, caminhassem para lados opostos.

O Diário apurou que Murilo Dib foi nomeado como diretor geral no Hospital de Clínicas de São Bernardo, localizado no Grande Alvarenga e um dos maiores equipamentos públicos geridos pela Fundação em São Bernardo.