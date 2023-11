Em meio a polêmica de família, Luciano Camargo se declara à esposa: Te amo minha amada

Longe de polêmicas! Luciano Camargo mostrou que não quer problemas para o seu lado e usou as suas redes sociais para declarar todo o seu amor à esposa, Flávia. A família do músico, vale pontuar, está envolvida uma grande polêmica após a repercussão de um suposto perfil falso ser vinculado ao nome de Graciele Lacerda.

Com um clique agarradinho com a amada, Luciano abriu o coração:

Viajo porque preciso e volto porque te amo?. E a razão para eu querer sempre voltar, é que, em nenhum lugar no mundo, me sinto tão em casa, quanto nos seus braços. Te amo minha amada? Hoje mais que nunca, minha amada imortal? pois sei que estaremos juntos no céu.

Recentemente, Luciano comemorou 20 anos de casamento com Flávia e novamente usou as redes sociais para declarar todo seu amor.