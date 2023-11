Bianca Andrade sofre acidente de carro com o filho

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, sofreu um acidente de carro na última quarta-feira, dia 1º. A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria da empresária e influenciadora.

De acordo com a equipe da artista, Bianca estava com o seu filho, o Cris de dois anos de idade, e mais duas pessoas no veículo. Todos passam bem.

O acidente ocorreu na Rodovia Presidente Dutra.