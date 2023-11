Starbucks lucra mais que o esperado e tem receita recorde; no pré-mercado, ação salta 7,4%

A Starbucks teve lucro líquido de US$ 1,22 bilhão em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em 1 de outubro), 39% maior do que o ganho de US$ 879 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira.

Com ajustes, a rede de cafeterias americana registrou no trimestre lucro por ação de US$ 1,06, superando o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,97.

Já a receita da Starbucks teve expansão anual de 11% no trimestre, atingindo o patamar inédito de US$ 9,37 bilhões, valor que veio em praticamente em linha com o consenso da FactSet, de US$ 9,3 bilhões.

Na esteira do balanço, às 7h20 (de Brasília), a ação da Starbucks saltava 7,4% nos negócios do pré-mercado de Nova York.