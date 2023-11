ING lucra mais que o esperado no 3º trimestre e anuncia recompra de ações de 2,5 bi de euros

O banco holandês ING teve lucro líquido de 1,98 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2023, mais do que dobrando o ganho de 979 milhões de euros apurado no mesmo intervalo do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira. O resultado superou a previsão de analistas, de lucro de 1,83 bilhão de euros, segundo consenso fornecido pelo próprio ING.

A receita do ING teve expansão anual de 32% no trimestre encerrado em setembro, a 5,84 bilhões de euros, também acima das expectativas, de 5,69 bilhões de euros. Apenas a receita com juros somou 4,03 bilhões de euros no período, mas o valor ficou abaixo do consenso de 4,12 bilhões de euros.

O ING também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 2,5 bilhões, acima da projeção de 1,95 bilhão de euros de analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.