Hulk e Paulinho brilham, o Atlético-MG supera o Fortaleza e dorme no G-4 do Brasileirão

Reagindo no segundo turno, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 3 a 1, nesta quarta-feira, e dormirá no G-4 do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Fortaleza na Arena MRV teve a assinatura da dupla Hulk e Paulinho. Os atacantes brilharam, com Paulinho marcando duas vezes e Hulk, com um gol, de pênalti, e uma assistência.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou a 52 pontos e terá que secar o Red Bull Bragantino, que atua fora de casa contra o desesperado Goiás. O time paulista ainda tem um jogo a menos, contra o Flamengo, da 30ª rodada.

Já o Fortaleza, ainda junta os cacos do vice-campeonato da Copa Sul-Americana. O time é o nono colocado, com 42 pontos e também tem um jogo a menos da 30ª rodada, contra o Cruzeiro. O time nordestino está a oito pontos do G-6.

Como de costume nos jogos em casa, o Atlético-MG impôs seu ritmo nos primeiros minutos. Trocando passes e buscando as jogadas trabalhadas, o time encurralava o Fortaleza no campo de defesa. Nas muitas trocas de passes, o time mineiro abriu o placar, com Paulinho, aos 15 minutos. O artilheiro da nova casa construiu a jogada, tocou para Rubens, que devolveu para o camisa 10 mandar para as redes.

Após o gol, o Atlético-MG foi diminuindo o seu ritmo. Já sem acelerar as jogadas no último terço do campo, o time foi buscando administrar o placar e explorar os contra-ataques. Crescendo em campo, o Fortaleza aos poucos foi gostando da partida. Everson operou um milagre ao defender o chute de Galhardo, mas não conseguiu segurar o chute de Lucero, que empatou a partida aos 43. O atacante roubou a bola de Zaracho no meio de campo, avançou e bateu firme, rasteiro, para deixar tudo igual.

No segundo tempo, a dupla ofensiva deu seu ar da graça. Logo aos 10, Hulk recebeu em velocidade, avançou e tocou para Paulinho, que só empurrou para as redes, deixando o Atlético-MG em vantagem novamente. Desta vez, os donos da casa não diminuíram o ritmo e Hulk ampliou, aos 15. Saravia foi derrubado por Escobar dentro da área e o juiz marcou pênalti. O ídolo deslocou o goleiro na cobrança para marcar o terceiro.

Com a vitória encaminhada, o Atlético-MG enfim tirou o pé. Sem forçar o ataque, o time era seguro defensivamente e não se intimidava com as investidas do Fortaleza. Na reta final, Felipão trocou todo o sistema ofensivo, a fim de manter a posse de bola no ataque. Sem muito susto e controlando a partida, o Atlético-MG trocou passes e apenas gastou tempo para comemorar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Atlético-MG tem o clássico mineiro contra o América-MG, no sábado, às 19h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Já o Fortaleza recebe o Flamengo, no domingo, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 FORTALEZA

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Pedrinho), Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Rubens (Pavón); Hulk (Cadu) e Paulinho (Edenilson). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Tobias Figueiredo e Escobar (Dudu); José Welison, Caio Alexandre (Marinho) e Pochettino (Lucas Crispim); Yago Pikachu (Pedro Rocha), Lucero e Thiago Galhardo (Machuca). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Paulinho, aos 15, e Lucero, aos 43 minutos do primeiro tempo. Paulinho, aos 10, e Hulk, aos 15 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Escobar e Pedro Rocha (Fortaleza).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 1.317.552,00.

PÚBLICO - 28.898 total.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).