Atletismo brasileiro conquista ouro e bronze nos 110m com barreira e ganha os 400 metros

O atletismo brasileiro teve bons motivos para sorrir nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nesta quarta-feira. Foram duas medalhas de ouro, um bronze, e mais cinco vagas para as finais desta quinta-feira no Coliseu do Estádio Nacional Julio Martínez.

A dobradinha no pódio dos 110m com barreiras veio com ouro para Eduardo de Deus (13s67) e com bronze para Rafael Pereira (14s04). As marcas não foram tão boas pela condição ruim da pista, fria e úmida. O recorde do continente é de 12s80, do americano Áries Merrit. A prata ficou com De'vion Wilson, dos EUA, com 13s78.

"Fico muito feliz com a medalha, muito contente. Era competição para medalhas, mas resultado muito aquém do que a gente pode fazer. A competição veio em período muito ruim para nós do atletismo, muito tarde, mas saio feliz por ter dois no pódio, isso nos deixa com moral para a Olimpíada do ano que vem", celebrou Eduardo de Deus.

O Brasil também subiu no topo do pódio nos 400m, com Lucas Villar Conceição confirmando o favoritismo e cruzando com 45s77. O xará Lucas Carvalho perdeu fôlego no fim e acabou em quarto, com 46s84. A prata ficou com o mexicano Luis Antonio Àviles, com 45s97, seguido pelo chileno Martin Kouyoumdjian, bronze com 46s58.

"Estávamos todos focados. No meio de tanto atleta de alto nível, eu estava concentrado na minha corrida e isso que me ajudou a ser campeão pan-americano", disse Lucas, que explicou o motivo de correr de óculos escuros. "É algo para concentração, para que eu não consiga ver os adversários e consiga focar só na minha raia."

Nesta quinta-feira, o Brasil disputará medalhas na final dos 200m feminino com Ana Carolina de Jesus, que foi a melhor de sua semifinal com 23s61, e também nos 400m com barreiras, com quatro representantes verde e amarelo na disputa pelo ouro.

No feminino, Chayenne Pereira foi a melhor do dia, com 57,85 em sua bateria, enquanto Marlene Ewellyn Santos avançou em 2º, com 58s29. Já no masculino, Matheus Lima, primeiro em sua bateria, com 49s94, e Márcio Soares, terceiro na sua semifinal, com 51,20, se garantiram.