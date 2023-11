Futebol masculino vence México e vai disputar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos

A seleção brasileira masculina de futebol está na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta quarta-feira, a equipe derrotou o México, por 1 a 0, gol de Antonio Leone, aos dois minutos do primeiro tempo.

O Brasil vai enfrentar na disputa da medalha de ouro, sábado, às 20 horas, o Chile, que derrotou os Estados Unidos também por 1 a 0, com gol marcado aos 12 minutos da etapa final por César Pérez.

No handebol masculino, o time brasileiro teve de suar muito para bater o Chile por 30 a 28 (15 a 12 no primeiro tempo). Haniel Lângaro foi o maior anotador, com sete gols. Jean Pierre Dupoux fez seis. O chileno Erwin Feuchtmann, com dez gols, foi o destaque da partida.

Sexta-feira, na semifinal, o Brasil vai ter pela frente os Estados Unidos. A outra vaga na decisão da medalha de ouro vai reunir Argentina e Chile.

No basquete masculino, o Brasil não teve dificuldades para derrotar o Chile por 94 a 43 (53 a 15). O cestinha da partida foi Lucas Dias, com 21 pontos. Danilo Fuzaro marcou 16. O time brasileiro vai jogar nesta quinta-feira frente contra Porto Rico.