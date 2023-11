O que pode estar por trás da ação do MP

A ação direta de inconstitucionalidade movida pelo procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, contra a Prefeitura de São Bernardo, gerida pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), foi o assunto do dia no meio político da cidade. Primeiramente porque causou estranheza o fato de um aliado de Morando colocar em xeque o funcionamento da máquina pública pedindo a exoneração de dois terços dos comissionados do Paço. Mas, uma tese que ganhou força foi a de que Morando estaria por trás, em uma articulação já pensando no sucessor. Alguns ingredientes temperam essa visão. A lei questionada é de 2019 - ou seja, há quatro anos ela está em vigor sem nenhum questionamento do Ministério Público. E por que Morando pediu prazo de 12 meses para acertar os ponteiros caso a Justiça dê razão ao MP? Daqui 12 meses, Morando já conhecerá seu sucessor – portanto, terá em mãos a possibilidade de inviabilizar o governo do próximo prefeito se este não for seu aliado. E outro ponto com relação ao prazo. Morando se vende como grande gestor público. Então, se ele está há sete meses na principal cadeira do Executivo, como não conseguiria resolver um impasse desse em pouco tempo - ainda mais porque tem uma Câmara totalmente permissiva e que pouco questiona projetos encaminhados no afogadilho?

Pés e canoas

Vereadores de São Bernardo, em especial os que estão com o deputado federal Marcelo Lima (PSB), não escondem a preocupação com o futuro do parlamentar, que pode ter o mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por infidelidade partidária - trocou o Solidariedade pelo PSB. Alguns já estão emitindo sinais para outros pré-candidatos ao Paço, inclusive os de oposição ao governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), em busca de guarida e criação de melhores condições na tentativa de reeleição no ano que vem.