Confira a Agenda Cultural do feriado e fim de semana no Grande ABC

O Diário separou as principais atrações culturais da região para os próximos dias. Veja aquela que acontece perto da sua casa ou a que você estava esperando acontecer.

GRANDE ABC

O projeto itinerante percorrerá ruas, praças e parques de diversas do Estado até 26 de novembro, incluindo cidades do Grande ABC a partir deste sábado (4). Confira endereços, horários e as atividades reunidas pelo Diário no Circuito Sesc de Artes na linha de artes visuais e tecnologias, cinema, circo, dança, literatura, música e teatro.

SANTO ANDRÉ

Com destino à vila histórica em Santo André, já estão abertas as vagas para embarcar em dezembro no Expresso Turístico da CPTM que sai da Estação Luz nos finais de semana, às 8h30 ou 16h30. Com compra virtual, o ingresso sai a partir de 50 reais e dá direito a um passeio de 48 km de paisagem e história.

Paranapiacaba será palco das comemorações do Halloween no próximo final de semana. Neste ano, o tema do evento será “Doces ou travessuras”. As atividades serão realizadas no sábado (4) e no domingo (5), a partir das 11h, no Galpão dos Ferroviários e na Sala Casa Azul, na parte baixa da vila inglesa. O endereço é Rua da Estação, s/n.

Santo André receberá no domingo (5) programação especial voltada aos fãs do rock. O evento, organizado pela Secretaria de Cultura e pelo Coletivo Rock ABC, será realizado no Parque Central, das 10h às 19h. O evento faz parte das comemorações do Dia Municipal do Rock, celebrado em setembro. Durante a programação, o público poderá conferir apresentações de várias bandas que contemplam diversas vertentes do rock, além de um dos ícones do punk rock nacional: a banda Garotos Podres.

MAUÁ

Secretária de Cultura de Mauá, Patrícia Gama (PSB) afirmou que a cidade está perto de ser contemplada com dois projetos no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Cultural, com a construção de dois espaços públicos de cultura na periferia da cidade. Um deles, inclusive, já tem bairro definido: o Jardim Kennedy, localizado entre o Jardim Itapark e o Jardim Bom Recanto.

ACOMPANHE MAIS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA

Atrações na Chácara Silvestre (São Bernardo)

O dia começa às 9h com aula de yoga, seguindo às 10h para zumba. Às 11h, a vez é do Samba Rock, com programação de música para o restante da tarde, em discotecagem com o DJ TC. Vale destacar que às 15h, o ritmo será de brasilidades com a Banda Os Subúrbios. O casarão histórico fica aberto das 10h às 16h.

Data: este domingo (29).

Local: Avenida Wallace Simonsen, 1.800 - Nova Petropólis.

Roda de conversa sobre a importância dos museus e favelas (São Bernardo)

Com o apoio do livro: ‘Um país chamado favela’, de Renato Meirelles, a equipe de Bibliotech fará uma roda de conversa sobre a importância do Museu das Favelas (inaugurado recentemente nos Campos Elíseos) e todas as peculiaridades das favelas brasileiras.

Data: neste sábado (4), às 16h.

Local: Fábrica de Cultura SBC (Av. Armando ítalo Setti, 80 - Baeta Neves).

Taurus Festival (São Bernardo)

Com entrada gratuita, o festival de churrasco terá variadas carnes disponíveis, com estilos diferenciados de cerveja e uma eclética programação de shows. Na ocasião, haverá uma área exclusiva (a ser paga) para crianças, com brinquedos infláveis e atrações como pula-pula, pescaria e tiro ao alvo.

Data: em 2, 4 e 5 de novembro, das 11h às 22h. E no dia 3, das 17h às 22h.

Local: São Bernardo Plaza Shopping (Av. Rotary, 624 - Centro).

Evento do ''Mês da Consciência Negra'' (Rio Grande da Serra)

Em conscientização à diversidade, haverá a participação da escola de samba Unidos do Peruche, com a bateria Rolo Compressor e a presença do Mestre Marcel Bonfim.

Data: este domingo (5), das 13h às 18h.

Local: Praça da Bíblia (Av. Francisco Morais Ramos - Vila Rio Grande)

Beer Burger Music (Mauá)

Pet friendly, o evento reunirá em quatro dias de festa cervejarias da região.

Data: desta quinta a domingo (2 a 5).

Local: Av. Barão de Mauá, 2005 - Jardim Maringá.

Espetáculo ''A Ciranda das Cinco Mulheres'' (Santo André)

A peça trabalha com cenas coreografadas e música ao vivo, com o objetivo de transmitir esperança e celebrar com o público a chegada de um novo mundo construído através da luta de inúmeras mulheres - principalmente em um ambiente do cotidiano, rodeado de pessoas, como é o trasporte público.

Data: este sábado e domingo (4 e 5), às 19h.

Local: Cia do Nó (Rua Regente Feijó, 359 A - Vila Assunção).

Chegada do Papai Noel (Santo André)

Em evento aberto ao público, as apresentações da Parada de Natal acontecem às 11h, 12h, 14h30 e 15h30 pelo empreendimento e também contam com personagens temáticos, distribuição de pipocas e algodão doce e banda natalina. Para as famílias que desejam tirar fotos ou conversar com o Papai Noel, os encontros acontecem de segunda a sábado, das 13h às 21h e, aos domingos e feriados, das 12h às 20h até o dia 10 de dezembro. De 11 a 23 de dezembro, Noel recebe os visitantes do empreendimento de segunda-feira a sábado, das 12h às 22h e, aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O bom velhinho fica no Grand Plaza até às 16h do dia 24 de dezembro e o cliente deverá entrar na fila digital do aplicativo para tirar a foto.

Data: a partir de quarta-feira (1º), às 18h.

Local: Grand Plaza Shopping, no Deck Boulevard Gastronômico (Avenida Industrial, 600 – Jardim).

Peça ''Maria e os Insetos'' (Diadema)

Baseada na trajetória da ilustradora e entomóloga alemã Maria Sibylla Merian, a peça conta sua história de determinação e coragem em sua relação com os insetos e as descobertas revolucionárias que fez sobre esses seres maravilhosos.

Data: este sábado (4), às 16h.

Local: Teatro Clara Nunes (R. Graciosa, 300 - Centro).