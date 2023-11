Procon Santo André orienta consumidores para compra de produtos no Dia de Finados

O Dia de Finados será celebrado nesta quinta-feira (2) e o Procon Santo André destaca algumas dicas relacionadas à compra de produtos e serviços. Entre as orientações estão realizar pesquisa de preços, se atentar ao orçamento e avaliar as condições de pagamento oferecidas, entre outras medidas.

“É importante ter cautela na hora de comprar ou contratar os serviços que vão atender especificamente essa data. Pesquise os preços das flores, dos vasos e avalie a qualidade dos serviços de limpeza de túmulos antes de contratar”, destaca a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.

Ainda de acordo com as orientações do órgão de defesa do consumidor, o ideal é se antecipar nas compras, já que, com mais tempo, é possível verificar a qualidade aliada ao bom preço, bem como as formas de pagamento.

“Importante os consumidores ficarem atentos, pois poderão ser encontradas diferenças significativas nos preços dos produtos, principalmente na maneira em como são produzidos e comercializados”, complementa Doroti.

Vale destacar ainda que, nesta época, a exposição de produtos colocados à venda deve seguir as normas estabelecidas pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor), com informações claras e visíveis ao consumidor sobre preços, quantidades e formas de pagamento aceitas.

PROCON

Em caso de dúvidas, orientações, denúncias e reclamações, o Procon Santo André realiza atendimentos on-line, que devem ser encaminhados para o e-mail procon@santoandre.sp.gov.br.

Os atendimentos presenciais são realizados de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo link http://www.santoandre.sp.gov.br/agendamento.

Os munícipes podem entrar em contato ainda pelo número 3356-9200 para outras informações.