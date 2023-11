Rômulo convoca audiência pública em Mauá contra a privatização da Sabesp

O deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), com domicílio eleitoral em Mauá, convocou uma audiência pública para debater o projeto de lei de privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Junto com a frente parlamentar de oposição, o ato quer fortalecer a perspectiva contrária à proposta. O ato vai ocorrer na Câmara Municipal de Mauá na próxima segunda-feira, às 18h30.

No dia 17 de outubro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou o projeto de lei de privatização para apreciação da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). De acordo com o chefe do Executivo do Estado, o processo renderia R$ 66 bilhões para o plano de investimento e não haverá aumento na tarifa. Logo que a proposta foi encaminhada, os parlamentares de oposição se posicionaram contrários à desestatização da empresa.

Com o plano de fortalecer a posição, a ideia para essa audiência pública também é universalizar o debate com a população de Mauá. “A discussão tem de ser mais popular. O PT pegou como elemento jogar para a sociedade através das audiências públicas. As pessoas têm de entender o que está em jogo”, afirmou o Rômulo.

Ainda de acordo com o deputado estadual, as bancadas do PT, Psol, PSB, PDT e todos os parlamentares que discordam do projeto estarão presentes na audiência. Além das siglas, representantes do Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo) também vão comparecer no debate.

“Os sindicatos são fontes de informação e têm comunicação direta com a população. Todo mundo vai ser afetado, o Sintaema tem feito esse diálogo com a gente. Para ter a sensibilidade e não deixar acontecer essa privatização, quanto mais democratizar esse debate melhor é”, prosseguiu o deputado estadual.

A audiência pública faz parte do conjunto de três linhas que a frente parlamentar de oposição está trabalhando contra esse projeto de lei. “Há uma frente jurídica tentando barrar esse projeto, por uma série de inconstitucionalidade. Outra questão é o convencimento dos deputados dentro da assembleia. A terceira fase são as audiências, levar a discussão para a sociedade civil”, completou o deputado estadual.