Cedenho recebe título de cidadão andreense na terça

O desembargador federal Antonio Carlos Cedenho recebe na próxima terça-feira o título de cidadão andreense. Natural da Capital, Cedenho construiu sólida carreira na advocacia em Santo André, onde comandou a subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em quatro oportunidades consecutivas.

A proposta foi feita pelo vereador Eduardo Leite (PSB) e aprovada ainda em 2022 pelo Legislativo. Desde então, a incompatibilidade de agendas fez com que a data da entrega da honraria fosse postergada. A cerimônia está marcada para as 19h.

Cedenho é vice-presidente do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), o maior do País. Ele foi eleito para o biênio que se encerra em 2024. Ele está na corte federal desde 2004.

Ele é advogado formado pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, pós-graduado pela Universidade de São Paulo e mestre pela PUC em Direito Comercial. Em 1993 assumiu a presidência da 38ª subsecção da OAB em Santo André. Iniciou suas atuações no TRF-3 na 7ª Turma da 3ª Seção, com competência para processar e julgar feitos relativos à previdência e assistência social.

“Antônio Carlos Cedenho conseguiu reduzir um estoque de 12 mil processos para 7.000 em seis anos. Bem articulado, o desembargador mostrou habilidade ao costurar convênios com o INSS para solucionar processos repetitivos. O sucesso o levou, em 2008, ao comando do recém-criado Gabinete da Conciliação do Tribunal. No currículo, Cedenho ostenta mais de 30 mil casos solucionados pela negociação amigável, que se tratando de órgãos do Poder Executivo em um dos lados da demanda, é um feito histórico”, argumentou Eduardo Leite, em sua proposta.

Na sessão de terça-feira, Cedenho compareceu para agradecer aos vereadores pela honraria que será concedida. “Meu sentimento é só de gratidão e meu coração está cheio de emoção. Agradeço aos vereadores e às vereadoras que se colocaram de maneira favorável à propositura do vereador Eduardo Leite. Uma homenagem que me honra muito”, disse.

Quando foi eleito para a vice-presidência do TRF-3, Cedenho agradeceu todo o suporte que teve do Grande ABC, sobretudo Santo André, e lembrou do período em que comandou a OAB andreense. “Foi quando fui presidente que o prédio onde está a OAB da cidade foi construído. Também atuei para dar melhores condições a todos os advogados. Fui um dos interlocutores para a vinda do prédio da Receita Federal para a cidade, assim como pela implantação do Fórum Trabalhista na cidade.” Cedenho também foi secretário de Combate à Violência Urbana de Santo André na gestão do ex-prefeito João Avamileno.