Programação do Circuito Sesc de Artes contempla Grande ABC

O projeto itinerante percorrerá ruas, praças e parques de diversas do Estado até 26 de novembro, incluindo cidades do Grande ABC a partir deste sábado (4). Confira endereços, horários e as atividades reunidas pelo Diário no Circuito Sesc de Artes na linha de artes visuais e tecnologias, cinema, circo, dança, literatura, música e teatro.?

Realizado pelo Sesc São Paulo, em parceria com prefeituras municipais, a participação não tem restrição de idade e é totalmente gratuita nos dias abaixo:

Ribeirão Pires: neste sábado (4), das 15h às 19h.

Diadema: neste sábado (4), das 14h às 18h.

Rio Grande da Serra: neste domingo (5), das 14h às 18h.

São Caetano: neste domingo (5), das 14h às 18h.

Mauá: dia18, das 14h às 18h.

São Bernardo: dia 19, das 14h às 18h.

PROGRAMAÇÃO



RIBEIRÃO PIRES, RIO GRANDE DA SERA E SÃO BERNARDO

Xilogravura e o grafismo indígena na fotografia: em uma colaboração entre os artistas do Ateliê Nômade, de Leme, e a fotógrafa e artista plástica Evna Moura, de Belém, retratos capturados no local da atividade dão origem a cartazes impressos em copiadoras e decorados com blocos de matrizes entalhados com grafismos indígenas.

Jardim das palavras: bonecos articulados e bichinhos feitos de tecido ajudam a contar histórias como “A árvore generosa” (Shel Silverstein), “O pássaro encantado” (Eliane Potiguara), “Lin e o outro lado do bambuzal” (Lúcia Hiratsuka) e “Onda” (Suzy Lee).

Kombossa e Beats: os DJs El Gato Negro e Musicultura mostram um eclético cardápio musical que inclui ritmos brasileiros e estrangeiros, como samba, bossa nova, rock, jazz, forró, cumbia, baião, reggae e rap.

Samba de Dandara com Ayô Tupinambá e Raquel Tobias: atividade se dedica a enaltecer e promover a resistência feminina e negra das mulheres sambistas, entre compositoras e intérpretes.

O auto do negrinho: bonecos, máscaras e muita música ajudam a contar uma história baseada na antiga lenda do Negrinho do Pastoreio, uma criança escravizada no Rio Grande do Sul do século XIX. De forma lúdica, inspirado na oralidade da literatura de cordel e nos tambores das congadas, o espetáculo procura refletir sobre as injustiças sociais e o genocídio da juventude negra, indígena e pobre hoje em dia.

Cinema em realidade virtual: gravidade: por meio de óculos e fones de ouvido especiais, os espectadores se veem imersos em um filme de 360 graus e acompanham a queda livre de Osório e Benedito, dois irmãos que passam a vida em um tombo eterno: nesse mundo sem chão, tudo o que existe está sempre caindo. Osório vive em cima de uma geladeira e não se cansa de estudar o universo à sua volta. Benedito, mais intrépido, aproveita a vida sem muitos questionamentos. Gravidade está entre as obras selecionadas para o Festival de Cannes 2023.



DIADEMA, SÃO CAETANO E MAUÁ

Autorretrato e antirracismo: utilizando exercícios práticos de autoretrato que exploram técnicas variadas, o fotógrafo Avelino Regicida transforma a fotografia em uma ferramenta pedagógica para desenvolver o olhar sobre identidades raciais.??

Cordel de geladeira: a oficina mostra como produzir ímãs de geladeira personalizados por meio da impressão de xilogravuras, estampas entalhadas em relevo sobre madeira. Primeiro, os participantes escolhem os temas e montam pequenas composições com imagens que remetem às capas de livros de cordel. Em seguida, os carimbos escolhidos recebem a tinta e são aplicados no papel. A aplicação de uma manta magnética e de papel adesivo transparente, por fim, completa o acabamento das peças.

DJ Tati Laser: conhecida como Tati Laser, é uma das poucas mulheres que fazem discotecagem na cena hip hop, com seleções de soul, r&b e rap underground.

Mundo jardim: conto de todos os cantos: educadores com experiência em diversas linguagens artísticas e apaixonados por histórias comandam a mediação de leitura, que trata a literatura como um jardim: os livros são as sementes que germinam saberes e ideias.

Raiow rainhas: em meio a muita diversão e irreverência, três excêntricas palhaças executam acrobacias e outros números de habilidade.

Girança: na comemoração de seus 20 anos de existência, o grupo formado na periferia de São Paulo apresenta uma intervenção artística que une a beleza da música, da dança e das brincadeiras afro-brasileiras numa combinação de saberes ancestrais. À medida que os sons vão ecoando e os corpos começam a girar, uma grande roda se forma e convida o público a circular pelo espaço. Para encerrar a apresentação, um show percussivo incentiva todos a participar da performance.



Os locais para apreciar as artes na região são:



Ribeirão Pires: Praça Central Vila do Doce (R. Boa Vista, s/n - Centro).

Rio Grande da Serra: Parque Linear Luiz Antônio Correa (Avenida José Bello, S/N).

Diadema: Praça CEU das Artes (Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 - Jardim União).

São Caetano: Praça do Imigrante (R. Benito Campoi, 67 - Olímpico).

Mauá: Parque da Juventude (R. Francisco Ortega Escobar - Vila Noêmia).

São Bernardo: CREC Paulicéia (Rua Francisco Alves, 460 – Paulicéia).