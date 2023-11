Diadema pressiona por abertura de posto de perícia do IML na cidade

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, esteve em audiência com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o superintendente de Polícia Técnico Científica, Claudinei Salomão, na sede da pasta, região central da Capital. Objetivo do encontro foi resolver as pendências administrativas que atrasam a inauguração do Posto de Perícias do IML (Instituto Médico-Legal) no município. Também participaram da audiência, o secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, e o deputado estadual Paulo Fiorilo.

Filippi destacou que o imbróglio já dura dois anos. Ele também relembrou que em março passado, o diretor do IML esteve em Diadema e visitou o imóvel alugado pela Prefeitura para abrigar o futuro Posto de Perícias do IML de Diadema. Na oportunidade, o dirigente estadual afirmou que o assunto seria tratado com prioridade para que o posto abrisse as portas à população. O referido imóvel no qual vai funcionar o IML Perícias de Diadema fica na Avenida Sete de Setembro, região central.

Baseado nessas afirmativas, a Prefeitura dotou o imóvel da infraestrutura necessária como rede de internet e telefonia, mobiliário, equipamentos de cozinha e outros. Além disso, a Superintendência do IML providenciou a interligação dos computadores com a rede estadual.

Após ouvir atentamente os representantes de Diadema, o Derrite se comprometeu a resolver todas as pendências do plano de trabalho e assinar definitivamente o Convênio com a Prefeitura, nas próximas semanas.

A Prefeitura de Diadema informou que confia que a abertura do novo Posto de Perícias do IML local aconteça até o fim de novembro.