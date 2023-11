Filho de Dib é nomeado na FUABC na cota de Morando

Filho do ex-prefeito de São Bernardo William Dib, o médico cardiologista Murilo Dib foi nomeado em abril para cargo indicado por São Bernardo na FUABC (Fundação do ABC), com salário bruto de R$ 20,9 mil. Murilo Dib está vinculado ao contrato do Complexo de Saúde de São Bernardo, firmado entre Prefeitura e FUABC, com indicações diretas da gestão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

A nomeação de Murilo Dib infere-se que houve aproximação de William Dib com Morando. Dib foi padrinho político de Morando, a ponto de indicá-lo como seu candidato à sucessão em 2008. Foi justamente naquela eleição que a parceria de ambos estremeceu: o tucano decidiu esconder Dib de sua campanha no meio do processo eleitoral. A derrota para Luiz Marinho (PT) naquele pleito fez com que a aliança se rompesse e ambos, publicamente, caminhassem para lados opostos.

O Diário apurou que Murilo Dib foi nomeado como diretor geral no Hospital de Clínicas de São Bernardo, localizado no Grande Alvarenga e um dos maiores equipamentos públicos geridos pela Fundação em São Bernardo.

Não é a primeira passagem de Murilo Dib pela FUABC. Ele foi diretor executivo de qualidade da instituição e também foi superintendente do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) da Praia Grande, equipamento também gerido pela FUABC. Murilo é médico formado pela FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), vinculada à FUABC.

Ao Diário, Dib admitiu que o filho foi nomeado na FUABC, mas não por relação política. O ex-prefeito também declarou que Murilo Dib já não é mais funcionário da FUABC – o Portal da Transparência da entidade mostra Murilo na lista de funcionários de setembro, a mais recente publicada pelo órgão.

“Um amigo dele que trabalha no Hospital de Clínicas pediu apoio dele em algumas questões administrativas. Ele foi, cumpriu o papel dele e saiu. Foi uma questão estritamente técnica, de ajudar um amigo dele lá, não tem nenhuma relação política nisso”, disse Dib. Questionado sobre o fato de o filho ainda aparecer na lista pública de funcionários da FUABC, ele afirmou que Murilo “saiu no começo de outubro”.

Dib declarou apoio recentemente ao deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo. Em entrevista concedida ao Diário no início de outubro, Dib declarou que “Luiz Fernando é empresário, gestor, tem bagagem na política e no meio empresarial. Portanto, o único capaz de dar o choque de gestão que a Prefeitura de São Bernardo precisa”, depois de criticar Morando, dizendo que “Orlando, Marcelo (Lima, deputado federal do PSB) e Alex (Manente, deputado federal pelo Cidadania) são uma coisa só”.

Em nota, a FUABC informou que Murilo Dib segue contratado. “A Fundação do ABC informa que o Dr. Murilo William Dib está contratado como médico e atua no Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo. A contratação ocorreu por critérios técnicos do profissional, com comprovada capacitação técnica e larga experiência na prestação de serviços de saúde.”

Relação de Dib com Morando foi do céu ao inferno

A relação política entre o ex-prefeito William Dib e o atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), surgiu no meio dos anos 1990. Em 1996, Morando ficou como terceiro suplente de vereador, mas, em uma manobra do então prefeito Maurício Soares, que convidou exatos três vereadores para serem secretários e, assim, alçou o jovem político à Câmara.

Em 2000, Morando conquistou seu primeiro mandato no Legislativo e Dib foi eleito vice-prefeito - na chapa de Maurício. A parceira se estreitou a ponto de Dib ser um dos entusiastas da candidatura de Morando à Assembleia Legislativa em 2002 - pelo PSB, Morando se elegeu deputado estadual pela primeira vez.

Dib abraçou Morando de vez. Em sua candidatura à Prefeitura em 2004, Dib teve em Morando um de seus principais quadros de linha de frente política. Reeleito em 2006, se cacifou para entra na briga pela sucessão em 2008. Naquela eleição, Dib peitou boa parte do grupo político após Maurício Soares romper com o bloco e bancou Morando.

Ainda na campanha, Morando passou a esconder Dib em seus atos públicos, postura considerada como traição por parte de aliados do então prefeito. Com a derrota de Morando para Luiz Marinho (PT) no segundo turno, o que era uma relação quase carnal politicamente se tornou distanciamento.

Dib fez vários movimentos contrários de Morando. Dentro do PSDB, fomentou brigas, estimulou candidaturas para rivalizar com o ex-pupilo, se aproximou do deputado federal Alex Manente (Cidadania), então desafeto de Morando. Depois da vitória de Morando em 2016 para a Prefeitura, Dib decidiu se afastar da política de São Bernardo, retornando só neste ano, para apoiar a pré-candidatura de Luiz Fernando Teixeira (PT). <TL>