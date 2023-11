Filho de Zezé di Camargo manda recado para Graciele Lacerda: Incapaz de admitir um erro

E o circo não para de pegar fogo! Na última terça-feira, dia 31, o programa Fofocalizando revelou que o cantor Zezé Di Camargo teria confirmado que sua esposa, Graciele Lacerda, seria a dona do perfil falso que estaria atacando pessoas da família Camargo, em especial a noiva de Igor Camargo, Amabylle Eiroa.

E em meio a repercussão causada pela revelação, Igor decidiu se pronunciar. Em mensagem enviada à equipe do Portal LeoDias, o filho de Zezé lamentou pela discórdia que sua madrasta está causando na família, afirmando que a situação não é nada boa para a imagem de seu pai.

Uma pena ele - Zezé - estar se expondo e expondo uma carreira tão linda por estar sendo enganado. Ainda mais que eu trabalho com ele e sei do gigante que ele é, e do amor que ele coloca no trabalho, que tem com o fãs e sei que é um homem bom.

A minha mulher parou, ela limpou o nome dela e parou, e eu suplico para a Graciele parar, se ela tem amor e respeito pelo dupla, pela família, para também. Todos estão sofrendo por que ela é incapaz de admitir um erro. Um fake as pessoas perdoam com o tempo, o que não vão perdoar é continuar mentindo. Resumindo, a m***a tá aí, quanto mais mexer, mais vai feder. Quem não deve não teme, mas eu fico triste com tudo isso, e gostaria que parasse, finaliza Igor.