José Loreto e Carol Castro se acidentam durante gravações e ator passa por cirurgia

De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, Carol Castro e José Loreto se machucaram durante as gravações da nova série do Star+, Vida de Jogador. O ator fraturou seu pé no set de filmagens, e a atriz machucou a perna.

Loreto foi fotografado mancando e usando muletas, e Carol mostrou em seu Stories estar usando uma cadeira de rodas. Ainda de acordo com a profissional, o artista precisou passou por uma cirurgia. Entretanto, nenhum dos casos foi grave e os atores seguem trabalhando.

Em Vida de Jogador, Loreto será o protagonista, um atleta impossibilitado de seguir na profissão, que é contratado por um canal para participar de um programa esportivo. Carol também viverá uma comentarista. No elenco, outros nomes como Gabriel Santana, Wesley Guimarães e Luciana Paes já estão confirmados.