Milton Nascimento lamenta morte de sobrinho: Uma partida precoce

Nesta quarta-feira, dia 01, o cantor Milton Nascimento, de 81 anos idade, usou seu Instagram para comunicar a morte de um ente querido, seu sobrinho Daniel. O artista da MPB publicou duas fotos, nas quais aparece mais jovem e ao lado de Daniel ainda criança nas imagens.

Com muita tristeza, hoje me despeço do meu amado sobrinho Daniel. Uma partida precoce, que deixará um vazio enorme em todos nós, lamentou Milton. Todo o meu amor à minha amada irmã Jaceline, Gilberto e Júlia, acrescentou. O cantor não deu detalhes sobre a idade do sobrinho ou a causa da morte.

Amigos e admiradores do artista se solidarizaram com sua dor:

Meus sinceros sentimentos, escreveu Astrid Fontenelle.

Sinto muito, disse a atriz Virginia Cavendish.

Meus sentimentos, também lamentou Cristiana Oliveira.