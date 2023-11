Luciana Gimenez revela que não vê problema em se relacionar com homens mais novos: - Não tem mais essa

Luciana Gimenez concedeu uma entrevista ao O Globo e falou abertamente sobre diversos assuntos, como idade e uma suposta cantada que deu em MC Daniel, durante o podcast Bagaceira Chique.

Questionada sobre o assunto, a apresentadora deixou claro que não vê problema em se relacionar com homens mais novos.

- Eu gosto de rave, de carnaval... Tem que ser uma pessoa que goste de tudo, a idade não importa. A gente está vivendo um momento que não tem mais essa. Se passou dos 18 anos cada um faz o que quer, declarou.

Durante a entrevista, Luciana ainda afirmou ser uma pessoa com a cabeça mais jovem:

- Eu sou essa pessoa com a cabeça bem jovem. Tem coisas que não dá para forçar. Não sei se eu me reinvento. Eu só sou esta pessoa, interessada nas coisas. E tenho uma humildade para ouvir o outro, porque não tem certo e errado. Tem que estar sempre aberto.

Em outro momento, a apresentadora revelou que não curte falar sobre idade:

- Odeio falar de idade. Acho que é um superpreconceito. Me perguntam isso desde quando eu estava chegando aos 30. Eu acho um peso absurdo que a sociedade coloca. E todo mundo vai chegar a essa idade. A gente está se limitando muito. A idade que está no papel não corresponde mais à idade física e mental das pessoas. Infelizmente não dá para parar o tempo. Mas, se pudesse, eu pararia só a questão física, a cabeça, não. Hoje em dia, depois de muito tempo, consegui ter um pouco mais de maturidade. Tenho um pouco mais de paciência nas reações. O tempo me fez entender que tudo passa. A não ser que haja uma questão de saúde, nada é tão importante quanto parece.