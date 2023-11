Fitch reitera rating BB+ do Paraguai, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reiterou em "BB+" a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira do Paraguai, com perspectiva estável. Segundo a agência, a decisão reflete o histórico de políticas macroeconômicas consistentes, níveis de dívida baixos em comparação com pares e robusta liquidez externa.

A instituição chama atenção para a agenda pró-mercado do presidente paraguaio, Santiago Peña, que assumiu em agosto.

O governo deve promover reformas macroeconômicas conforme acertado com o Fundo Monetário Internacional, mas terá dificuldades em aprovar ajustes no sistema previdenciário.

A Fitch prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país latino-americano crescerá 5,2% em 2023, após avanço de apenas 0,1% em 2022, sob efeito de uma seca histórica.

A expectativa é de que a atividade tenha expansão de 4,5% em 2024 e 2025, com apoio de investimentos fortes em biocombustíveis e hidrogênio verde.