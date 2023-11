Rachel Sheherazade estreia programa de patrocinador da 'Fazenda'

Após ser expulsa de A Fazenda 2023, Rachel Sheherazade irá comandar um programa no Kwai, uma das marcas patrocinadoras do reality show da Record. Fala Sheherazade estreia nesta quarta-feira, 1, às 18h.

Na atração, a ex-peoa vai entrevistar convidados e repercutir os últimos acontecimentos da Fazenda. O programa será transmitido ao vivo na rede social, a princípio, duas vezes por semana: às quartas-feiras, às 18h, e às sextas, às 19h.

A partir do dia 17 de novembro, as lives serão realizadas somente às sextas-feiras às 19h30, com duração até meados de dezembro deste ano.