Última música inédita dos Beatles ganha documentário nesta quarta

Um documentário de 12 minutos sobre a "última música" dos Beatles será lançado nesta quarta-feira, 1º de novembro. O curta-metragem, chamado Now And Then - The Last Beatles Song, foi dirigido por Oliver Murray e estreia globalmente no canal do Youtube da banda a partir das 16h30. Veja o trailer aqui .

O documentário conta a história por trás da música com imagens e comentários exclusivos de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono Lennon e Peter Jackson, cineasta que dirigiu The Beatles: Get Back e retorna para a direção do clipe da faixa, que será lançado na sexta-feira, 3.

A canção propriamente dita poderá ser ouvida nesta quinta-feira, 2. A música tem sido aguardada por fãs desde que McCartney anunciou o projeto e disse que a voz de John Lennon foi recuperada com o uso de inteligência artificial.

Segundo o músico, no entanto, ela não foi recriada, como tem sido feito recentemente com a voz de vários ídolos que já morreram, apenas recuperada. "Nada foi criado artificialmente ou sinteticamente. É tudo real e todos nós tocamos nela", declarou.

A faixa foi escrita e interpretada por Lennon, com produção de McCartney, Starr e Harrison. Quatro décadas depois, os integrantes restantes decidiram finalizar a canção e disponibilizá-la aos fãs.

A demo de Now And Then foi gravada no final dos anos 1970 na casa de John Lennon em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1994, a mulher dele, Yoko Ono Lennon, deu a canção a Paul, George e Ringo, junto com as músicas Free As A Bird e Real Love, que foram lançadas pela banda em 1995 e 1996.