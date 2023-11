Paranapiacaba terá Halloween com o tema “Doces ou travessuras"

Paranapiacaba será palco das comemorações do Halloween no próximo final de semana. Neste ano, o tema do evento será “Doces ou travessuras”. As atividades serão realizadas no sábado (4) e no domingo (5), a partir das 11h, no Galpão dos Ferroviários e na Sala Casa Azul, na parte baixa da vila inglesa. O endereço é Rua da Estação, s/n.

Crianças e adolescentes fantasiados até 15 anos poderão participar da brincadeira, batendo de porta em porta para pedir doces como recompensa. Mas, caso não recebam o mimo, podem fazer uma travessura, como assustar as pessoas ou pregar peças divertidas e inofensivas.



O evento é realizado pela Associação Brasileira de Bruxaria e Casa das Bruxas, em parceria com a Rádio Cidade Classic Hits e o comércio local.



As atrações são destinadas para toda a família. A programação conta com shows de dança; performance teatral; procissão de boas-vindas; gincana; contação de histórias; roda de tambores; e até apresentações de lendas da vila, como o Véu da Noiva.



“É uma data que tem muito a ver com os mistérios de Paranapiacaba. Por isso, o Halloween já está fazendo parte do calendário anual da vila”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.



De acordo com Tânia Gori, organizadora do evento, neste ano houve alteração da data para tentar fugir das feiras esotéricas que ocorrem no final de outubro. “Além disso, as pessoas associam o Halloween como a abertura de um portal energético e vamos usar a força da Lua minguante para trazer uma energia de limpeza e purificação”.



A festa das bruxas será gratuita, porém quem quiser pode doar um quilo de alimento não perecível. Toda arrecadação será encaminhada para o Fundo Social de Solidariedade de Santo André para ser distribuída entre as entidades cadastradas.

PROGRAMAÇÃO

4/11 (sábado) - Galpão dos Ferroviários

11h30 - Rito de Comunhão e Oferenda aos Ancestrais com Ingratiluz

12h30 - Show de Dança - Dança Cigana com Punhal com Michele Caetano

13h - Performance Teatral - AKELARRE - A Irmandade do Fogo - Ritualística de Sabbat com Marcela Marvel e CIA

13h40 - Ritual de Honra aos Antepassados com Bruxo Urbano

14h20 - Show Dança do Ventre estilo Tribal com Juliana Hari Om

14h30 - Show de Fusion Bellydance com Astarte

14h40 - Show de dança Tribal Orixamã com Studio Kamra Safi

14h50 - Show de Dança - Bruxas a caminho do Nilo, a dança da purificação com Aranas Fusion Dance Trupe

15h - Vivência com as Cartas Ciganas com Jade Amud

15h30 - Magia e Benzimento com Benzimento Coletivo com Cris Meinberg Benzedeira

16h30 - Apresentação da Lenda Veu da Noiva com Olho Vivo

17h30 - Apresentação da Lenda do Vigia com Douglas Ser da Mata

18h30 - Procissão de Boas Vibrações para o Ano Novo com Tânia Gori

20h - Festa Halloween com a DJ Madan Witch

22h à 0h - Gincana Halloween para adultos com Alexandre Lince



4/11 (sábado) - Sala Casa Azul

12h - Vivência - Uma mensagem do seu ancestral para o novo ano com Criz Gimenez

13h - Vivência - Tarot: A expressão dos Arcanos atraves da Mitologia Moderna com Rodrigo Grola e Marcos Keller

14h - Contação de História com Carlos Karan

15h - Limpeza Xamanica com Paulo Silva



5/11 (domingo) - Galpão dos Ferroviários

11h - Vivência Oráculos e Dança Cigana com Esmeralda Mística

11h30 - Apresentação de Dança Cigana com o grupo Belas e Arteiras

11h40 - Show de Dança Cigana Mística com Cigannatrick

12h - Apresentação de Dança Cigana com Napoh Gitano & Amigos

12h10 - Apresentação de Dança Contemporânea com Aya Rodrigues

12h15 - Apresentação de Dança Cigana com Kelly Rodrigues

12h20 - Apresentação As Valkirias com Fátima Sanchez

12h30 - Conexões do Feminino - Cantos e Cartas de Cura com Rosi Oliveira

13h30 - Ritual para abertura de Caminhos e Prosperidade Financeira com Dani Petrucci - Magia de Bruxa

14h30 - Roda de Tambores - Samhaian - O Ano Novo Celta - Queima de Pedidos com Marcos Reis

15h30 - A rotina mágica de um bruxo: Rituais e práticas espirituais para o dia a dia com Claudiney Prieto

16h30 - Vivência - A Conexão com os 4 elementos com Yas Bruxa

17h30 - Show de Dança - Reverencia as Yabas com Nicete Andrade

17h40 - Ritual de Proteção com Nicete Andrade



5/11 (domingo) - Sala Casa Azul

12h - As lendas de Paranapiacaba com Jairo Costa

13h - Vivência - Honrando os Ancestrais com Aline Gomes

14h - Vivência do Sagrado Feminino com Kelly Rodrigues

15h - Vivência - O despertar da Bruxa no sagrado Feminino com Bel Lima

16h - Lendas, fantasias e Criatividade Alexandre Lince