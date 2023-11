Na agrícola Santo André... ...os japoneses do bairro Paraíso

Uma rua chamada Gamboa - II

*Por Claudio Barberini Camargo

Corriam os anos 50. A Rua Gamboa terminava no Largo Paraiso. Descendo pela rua em direção ao centro de Santo André, observávamos, do lado direito, as residências que faziam fundos com uma área usada como agrícola por imigrantes japoneses. Ali está hoje o Parque Central.

Os japoneses plantavam várias coisas. Lembro dos tomates. Vários meninos trabalhavam na plantação e na colheita. Eu era bem criança e seguia, com amigos, em cima de um caminhão, para São Bernardo, em direção às colônias formadas por italianos na linha Demarchi/Batistini.

Os colonos criavam galinhas e nós íamos buscar sacos de esterco para colocar na plantação dos japoneses no futuro Parque Central.

No retorno, após descarregar o esterco, tomávamos banho em barris com água quente que ficavam num banheiro coletivo.

FRANGO COM POLENTA

O intercâmbio com as colônias de São Bernardo não era apenas agrícola. Times do bairro Paraíso jogavam futebol no bairro Demarchi, frente às equipes locais, entre as quais o Florestal.

No findar das partidas, tinha almoço à base de polenta e frango. Penso que foi assim que se popularizou a rota do frango com polenta. Multiplicaram-se os restaurantes, alguns gigantescos, como o São Judas Tadeu, que servia a mais de três mil pessoas e empregava 300 funcionários.

A rota sobreviveu até bem recentemente, diminuindo drasticamente com a pandemia da Covid.

TEMPOS RURAIS. Sr. Hermógenes com o filho Claudio. Ao fundo, a plantação dos japoneses no começo da década de 1950. Hoje, no espaço, ergue-se o Parque Central

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 5 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8536

MANCHETE – Sob suspeita, CPI do Congresso pode ser aprovada.

DIADEMA - Bairro Eldorado planejava a criação de um parque municipal às margens da Represa Billings. Dependia de acordo com a Eletropaulo.

NOTA – Burocracia vencida, o parque é hoje realidade, sob a denominação de Parque Ecológico Fernando Vítor de Araújo Alves, em homenagem ao ambientalista que tanto defendeu a represa.

MOVIMENTO SINDICAL – Terminava a greve dos professores estaduais, depois de 79 dias.

EM 5 DE NOVEMBRO DE...

1907 - Criado o Distrito de Paz de Paranapiacaba, em São Bernardo, hoje Santo André.

1968 – Tempo de repressão. Prisões se sucediam, entre elas a de jovens estudantes como Marilena Nakano, residente em Santo André, detida ao distribuir volantes defronte à Faculdade Municipal de Filosofia, Ciências e Letras.

Marilena acabara de ser eleita presidente do Diretório Acadêmico da chamada Fafil. Presa no fim de outubro de 1968, em novembro ela permanecia detida no Presidio Tiradentes, na capital.

NOTA – Marilena Nakano foi a primeira secretária de Educação e Cultura do governo Celso Daniel, seu cunhado, em 1989. Trabalhamos com ela. Nas reuniões do secretariado, num imenso caderno espiral, ao nosso lado, Marilena a tudo anotava, com muito carinho e atenção.

Prezada Marilena, envie notícias. Por onde anda você?

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itapetininga (1770), Espírito Santo do Turvo (1885), Pilar do Sul (1891), Guatapará (1990) e Rosana (1990).

Em Goiás, Anhanguera, Hidrolândia, Ivolândia

No Rio Grande do Sul, Barros Cassal e Sertão.

Na Paraíba, Bom Jesus e Santana de Mangueira.

No Rio de Janeiro, Cambuci e Porto Real.

Em Minas Gerais, Carmo do Rio Claro, Manhuaçu, Santa Margarida e São Francisco.

E mais: Marechal Thaumaturgo (Acre), Roncador (PR), São José do Calçado (ES) e Tremedal (BA).

HOJE

Dia Nacional da Cultura e da Ciência – Dia do Técnico em Eletrônica – Dia Nacional do Radioamador – Dia do Técnico Agrícola – Dia do Designer – Dia Nacional da Língua Portuguesa – Dia do Técnico em Prótese Dentária - Dia Nacional do Interactiano.

E Dia do Escrivão de Polícia, como lembra o jornalista e radialista Airton Marques, novo integrante do Memofut.

“Sem o escrivão, a delegacia para” – escreve o amigo Airton, que acrescenta:

Desde os primórdios do Brasil, seguindo a missão de Pero Vaz de Caminha e tendo como espelho o Senhor das Letras, Ruy Barbosa.

És imprescindível e braço forte.

Tu não és invisível pois é laborioso.

Siga em frente com seu talento!

Santa Isabel e seu esposo São Zacarias, 5 de novembro: Pais de São João Batista.