Futebol. Argentina e Brasil. Quem jogou aqui e lá

Professor Ari, com passagem profissional pelo Grande ABC no tempo da Cicpaa (Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar), mostrou seu trabalho sobre a interrelação do futebol dos dois países na reunião de outubro do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).

São dois grandes blocos: um texto de 220 páginas, subdividido em 18 capítulos; e 24 quadros, ilustrados, que sintetizam uma pesquisa que focaliza clubes, jogadores, música e pérolas como esta: a laranja mecânica no sertão.

Neste sábado em que o Memofut realiza a sua reunião 158, no Pacaembu, vamos destacar um dos quadros que o professor tornou público na reunião de outubro. A que fala do intercâmbio entre os jogadores brasileiros e argentinos.



INTERCÂMBIO

Ao longo da história, 88 jogadores e sete treinadores brasileiros atuaram em 32 clubes argentinos.

Em contraposição, 438 jogadores e 47 treinadores argentinos defenderam as cores de 174 clubes do Brasil.

Houve jogador brasileiro que jogou pela seleção argentina. E vice-versa.

A rivalidade Brasil-Argentina ficou mesmo entre os torcedores dos dois países.

MARADONA E MESSI

Entre os jogadores pesquisados pelo professor Ari, chama a atenção um paulista, Delém. Jogou em várias equipes brasileiras e argentinas. Ao pendurar as chuteiras, já radicado na Argentina, treinou e lançou jogadores, entre os quais Maradona.

Mais tarde, em 1990, como olheiro do River Plate, Delém viu chegar para treinar um garoto de 12 anos. Não deu importância.

- Há vários iguais a ele.

O menino se chamava Lionel Messi.

NO MUSEU DO FUTEBOL. Professor Aristides Rocha (à esquerda, ao lado do professor Alexandre, coordenador do Memofut): em busca das raízes da rivalidade entre Argentina e Brasil no futebol

O CHUTE. A BOLA. E... Petronhilo, do tango ao futebol. E o termo “piolas”. Ou “piabas”. Qual a tradução?

NAS ONDAS DO RÁDIO

Beijinho doce

*Por Milton Parron

No programa Memória deste final de semana, a segunda parte de uma entrevista realizada em 1991 com as Irmãs Galvão.

Embora identificadas com a música sertaneja de raiz, elas também foram lançadoras de músicas românticas que rapidamente alcançaram o topo das paradas e o foco do segundo Memória com essa dupla querida será justamente a discografia romântica das duas artistas, além de suas saborosas histórias de vida.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Aplicativo Bandplay. As Irmãs Galvão – parte II. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, bem depois do futebol; amanhã, domingo, às 7h da manhã; sexta-feira, às 23h.Arquivo de Memórias Musicais

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

A música, usos e costumes da Itália de todos nós.

Produção e apresentação, Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 4 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8534

ECONOMIA & EMPRESAS – Shopping Green Plaza, em Mauá, iniciava atividades.

CULTURA & LAZER – Madonna excitava o público no Morumbi, com palavrão e chicote no seu primeiro show brasileiro.

EM 4 DE NOVEMBRO DE...

1928 - Padre Carlos Porrini inaugurava lápide na igreja do Carmo, em Santo André, em homenagem ao benfeitor Bernardino Queirós dos Santos.

NOTA DA MEMÓRIA – Toda em bronze, a placa permanece na atual Catedral do Carmo, logo na entrada, mesmo que meia escondida.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Carlos. Elevado a vila em 1865, quando se separa de Araraquara; São Sebastião da Grama. Elevado a município em 1925, quando se separa de São José do Rio Pardo.

No Paraná, Campina da Lagoa e Ubiratã.

Em Roraima, Croebe e Iracema.

No Rio Grande do Norte, São José do Seridó.

HOJE

Dia do Inventor

Dia do Oficial da Reserva

Dia da Favela

São Carlos Borromeu, 3 de novembro: Italiano de Arona, Lombardia, 1538 - 1584). Foi arcebispo de Milão.