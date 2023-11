Um galo no Pacaembu. O Museu do Futebol em reforma. A Boca do Lixo em campo

Segue a agenda do futebol-história para este sábado na pauta descrita pelo professor Alexandre Andolpho, coordenador do Grupo Literatura e Memória do Futebol:

Sábado, 4 de novembro de 2023.

Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol, no Pacaembu.

8h30 – Aquecimento, com café da manhã.

9h – Comunicações iniciais.

9h30 - “As 7 vidas de um galo”, com José Roberto Fornazza, torcedor do Paulista de Jundiaí.

11h – Café e foto.

11h15 - Apresentação do projeto de reforma da exposição principal do Museu do Futebol, com Marília Bonas, diretora técnica do Museu do Futebol.

12h - Bate-papo com Lu Castro, coautora do livro “E a Boca do Luxo entra em campo”. Parceira do Museu do Futebol e do Sesc-SP.

NOTA DA MEMÓRIA – Galo é mascote do Paulista de Jundiaí. E também de dois clubes do Grande ABC: AA Industrial, de Mauá; e Corinthians de Santo André.

Pelo menos um bom embate entre os dois clubes do Grande ABC já ocorreu: “o galo é nosso”, juravam os dois lados.

NO MUNDO DO FUTEBOL. Pacaembu, 7 de outubro de 2023, 157ª reunião do Memofut: a alegria dos são-paulinos, uma camisa do Museu da Pelada, o distintivo de Rebolo que consagrou o Timão: no destaque, Rondinelli, o Deus da Raça, e Antônio Carlos Meninea, flamenguistas

QUAL GALO? Paulista de Jundiaí, Corinthians de Santo André ou AA Industrial de Mauá? No livro Mascotes do Futebol Brasileiro (2006), entre as 255 charges do Juarez aparecem vários outros galos por este Brasilsão...



DIARIO HÁ 30 ANOS



Quarta-feira, 3 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8534

MANCHETE – CPI do Congresso já tem provas para cassar o deputado João Alves.

MAUÁ – Reforma da Avenida Barão de Mauá ampliava número de acidentes na via.

CULTURA & LAZER – Madonna erotizava São Paulo. Cenas de idolatria explícita em frente ao Hotel Caesar Park no dia anterior ao show da artista no Morumbi.

LUTO – Morria em Santos o apresentador Ayrton Rodrigues, 71 anos, criador dos programas “Almoço com as Estrelas” e Clube dos Artistas.



NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Nos 365 dias do ano, com qualquer tempo, entre 5h e 7h da manhã, dois motoboys desaceleram defronte a minha residência: um deixa o Diário do Grande ABC e o outro, o Estadão.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

HOJE

Dia da instituição do Direito de Voto da Mulher brasileira, cf. cláusula incorporada em 3 de novembro de 1932 no Código Eleitoral.

Dia do Guarda Florestal

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Gabriel Monteiro. Elevado a município em 3 de novembro de 1938, quando se separa de Bilac, na região de Penápolis.

No Ceará, Granja e Santana do Acaraú.

E mais: Ingá (PB) e Munhoz de Melo (PR).



Santa Silvia, 3 de novembro: Mãe de São Gregório Magno. Viveu em Roma no século VI.