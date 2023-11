Lindsay Lohan se reúne com elenco de Meninas Malvadas em comercial e dá continuidade ao filme, mas Rachel McAdams fica de fora

Às quartas-feiras, usamos rosa - e a de hoje, dia 1, tem dose extra de nostalgia! Isso porque, quase vinte anos após o lançamento de Meninas Malvadas, Lindsay Lohan se juntou ao elenco original do filme para estrelar o novo comercial do Walmart norte-americano, mostrando o que aconteceu com cada uma das personagens após o fim do longa de 2004.

Apesar de ser um comercial para divulgar a Black Friday, semana de descontos, o vídeo é praticamente uma sequência de Meninas Malvadas. Para a alegria dos fãs, depois de tantos anos, descobrimos que Cady Heron, vivida por Lohan, virou conselheira estudantil do colégio em que estudava.

Karen Smith, personagem de Amanda Seyfried, usou suas habilidades meteorológicas para virar jornalista profissional. Enquanto Gretchen Wieners, interpretada por Lacey Chabert, é uma mãe estilosa.

Foi tão bom estarmos juntos novamente depois de todos esses anos, disse Lindsay à Variety.

Foi maravilhoso passar o dia com Amanda e Lindsay. Foi muito divertido relembrar e estarmos juntos novamente depois de todos esses anos, completou Chabert

Contudo, o que chamou a atenção dos fãs foi a ausência de Rachel McAdams. Na trama de 2004, ela era Regina George, simplesmente uma das protagonistas, e no comercial foi deixada de fora. Segundo o veículo, a atriz não aceitou participar do novo projeto. Poxa!