Alia torna rótulos de embalagens acessíveis aos deficientes visuais

A acessibilidade é uma questão muito importante na sociedade atual, para incluir todos os grupos de pessoas. Um dos problemas mais cotidianos é a dificuldade na leitura dos rótulos de produtos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 159 milhões de brasileiros são consumidores do varejo e, dentre esses, 80 milhões têm dificuldade para ler as embalagens – sendo esses deficientes visuais, idosos e não alfabetizados.

Um estudo realizado pela revista Lancet aponta que a cegueira já afeta 36 milhões de pessoas no mundo, com previsão para impactar 115 milhões em 2050. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil terá mais idosos, em 2030, do que crianças de zero a 14 anos.

Por isso, é fundamental iniciar um trabalho de inclusão e acessibilidade àqueles com uma deficiência visual. Para ajudar neste caso, a Alia Inclui desenvolveu um aplicativo que descreve por voz as informações de produtos, tornando-os mais acessíveis para milhões de pessoas.

Para fazer parte dessa mudança, as empresas produtoras de alimentos, bebidas, fármacos, itens de higiene e limpeza podem se cadastrar gratuitamente na plataforma. Dessa forma, conseguem registrar cada um dos rótulos e receber um selo especial da Alia. Assim, os consumidores que tiverem o aplicativo podem mirar no código de barras e receber informações como nome do produto, peso, informações nutricionais e quantidade.

Além de projetar este aplicativo inclusivo, a Alia possui um serviço de capacitação para as instituições aliadas. Assim, a fundadora ensina como usar a plataforma de cadastramento de produtos e transmite conhecimentos sobre inclusão. Para o futuro, a empresa visa disponibilizar um treinamento online.

As empresas que se filiarem à Alia Inclui podem escolher entre alguns planos, dependendo da quantidade de itens comercializados. Até 10 códigos de barra são R$ 299. Entre 10 e 50 são R$ 499. De 50 a 200, o plano custa R$ 999. Para mais de 200 rótulos, as instituições devem entrar em contato com a empresa.