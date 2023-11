Empréstimos em circulação no setor imobiliário chinês caem 0,2% no 3º tri, na comparação anual

Os empréstimos em circulação para o setor imobiliário da China estavam em 53,19 trilhões de yuans (quase US$ 7,3 trilhões), ao final do terceiro trimestre deste ano, informou nesta quarta-feira, 1º de novembro, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês). O montante representa uma queda de 0,2%, na comparação anual, aponta a instituição, em momento de fraqueza no setor no país.

O comunicado aponta que o declínio no crescimento dos empréstimos para o setor imobiliário está se estabilizando na China.

O balanço de empréstimos para moradia pessoal estava em 38,42 trilhões de yuans no terceiro trimestre, uma queda de 1,2% na comparação anual, segundo o BC chinês.