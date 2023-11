Patrícia Poeta não vai apresentar Encontro no feriado e explica motivo: Vou cuidar do meu pai

Se durante o feriado da quinta-feira, dia 2. você ligar a TV no Encontro e não encontrar Patrícia Poeta... há um motivo! A apresentadora contou no final do programa desta quarta-feira, dia 1, que vai tirar folga para cuidar do pai que foi internado às pressas.

- Eu vou folgar e, como eu divido tudo com você aí de casa, eu vou folgar para cuidar do meu pai que foi internado às pressas ontem. Ele tá com um problema de saúde, então vou dar uma atenção, uma força.

No lugar de Poeta, Tati Machado e Valéria Almeida vão ficar no comando da atração.