Brasil vence Cuba e avança direto às semifinais do vôlei masculino no Pan de Santiago

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu vaga nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, nesta quarta-feira, ao vencer Cuba, na Arena Parque OHiggins, em partida da última rodada da fase de grupos. Um jogo que parecia tranquilo, após o Brasil vencer os dois primeiros sets, complicou-se mais do que o esperado e terminou com um triunfo dramático por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 25/16, 18/25, 25/27 e 18/16.

Em caso de derrota, os brasileiros teriam de disputar as quartas de final para chegar à semifinal. Como venceram, ficaram em primeiro lugar no Grupo A e avançaram direto à briga por uma vaga na final. O grande nome da vitória foi Darlan Souza, autor de 29 pontos. Jogadores como Honorato (13), Adriano (12) e Judson (12) também se destacaram.

Mesmo sem alguns de seus principais jogadores, pois disputa o Pan com um grupo alternativo, já que clubes não são obrigados a liberar atletas para o campeonato, o Brasil tem feito uma campanha muito segura até aqui. Tal consistência foi vista no primeiro set, que teve Darlan e Adriano empatados como os maiores pontuadores brasileiros, cada um com cinco pontos, decisivos para a vitória por 25 a 23 na parcial.

No set seguinte, a seleção comandada por Giuliano Ribas teve uma atuação ainda mais segura e dominou os cubanos. Darlan cresceu ainda mais na partida e encaixou um dos seus poderosos aces. Enquanto isso, Maique e Honorato trabalhavam com maestria no fundo da quadra defendendo os ataques cubanos. Ao fim, o placar marcava uma boa vantagem de 25 a 16 para o lado brasileiro.

Fechar a vitória não foi fácil, pois Cuba voltou mais competitiva para o terceiro set e chegou à parte final da disputa com sete pontos de vantagem. O Brasil conseguiu diminuir para cinco, mas permitiu que a diferença maior fosse recuperada e ampliada pelos adversários, que fecharam a parcial em 18/25. A partir daí, o jogo que parecia completamente controlado mudou de rumo.

Comandados por seis pontos de Alejandro González, os cubanos venceram também o quarto set, por 27 a 25, e forçaram o tie-break. O sofrimento continuou até o final. O Brasil permitiu o empate por 16 a 16, após ter a grande chance de fechar a vitória, mas conseguiu abrir 18 a 16 em seguida para avançar à semifinal.