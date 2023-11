Matthew Perry almoçou com uma mulher não identificada 24 horas antes de morrer

A causa da morte de Matthew Perry continua deixando fãs, amigos e até mesmo a polícia com a pulga atrás da orelha. O ator de Friends foi encontrado morto na hidromassagem de sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 54 anos de idade, no último sábado, dia 28. Apesar da autópsia ter sido concluída e afogamento ter sido levantado como hipótese, a causa da morte oficial segue uma incógnita.

Sendo assim, exames toxicológicos foram feitos e os últimos passos de Matthew refeitos. Segundo o TMZ, o astro almoçou com uma mulher não identificada 24 horas antes de sua morte.

O intérprete de Chandler Bing se encontrou com a morena no Hotel Bel-Air, em Los Angeles, no dia 27 de outubro, sendo esta sua última aparição pública. A dupla se sentou em sofás marrons, diante de uma mesa redonda. Atrás de Matthew dava para ver a paisagem repleta de árvores.

Completamente envolvido na conversa, o ator está com o rosto virado para a moça e mal toca em sua comida ou bebida. Ainda segundo o veículo, o clique foi feito às 14h30 do horário de Los Angeles, algo em torno de 18h30 no Brasil.

Horas depois, Perry jogou pickleball e pediu para o assistente pessoal realizar uma tarefa. Quando o funcionário voltou, encontrou o artista na hidromassagem, já sem vida. As autoridades chegaram na mansão às 16h07 e não tentaram reanimá-lo pois já não respondia sinais.

O assistente colocou a cabeça do homem acima da água e o levou até a beirada, então os bombeiros o removeram ao chegarem. Uma rápida avaliação médica, infelizmente, revelou que ele tinha morrido antes da chegada do socorrista, afirmou o porta-voz do corpo de bombeiros da Califórnia.

No local não foram encontrado drogas, apenas remédios prescritos, como antidepressivos, ansiolíticos e medicação para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.