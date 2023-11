Após terminar o mês do Halloween, Mariah Carey posta vídeo descongelando para o Natal

Entrando no meme de que começou novembro e já pode falar sobre o Natal, Mariah Carey apareceu descongelando. O vídeo publicado pela cantora nas redes causou alvoroço entre os fãs. A brincadeira da artista relembra que muitos internautas dizem que ela só aparece perto do final do ano por causa da sua música All I Want For Christmas Is You.

Para entrar na piada, Mariah colocou já é hora na legenda do vídeo, em que ela aparece congelada. Um relógio aparece na tela e na hora que vira o dia para novembro ela recebe uma ajudinha para sair dali.

Para ajudar a Carey a sair de lá, os vilões dos filmes de terror estão tentando derreter o gelo com secadores quentes. Depois de algum tempo ela é descongelada e aparece cantando Its Time, que em português fica É Hora.

Nos comentários, os fãs adoraram a brincadeira de que já chegou o momento de descongelar a música natalina tão amada.