Ex-diretor do Detran de Pernambuco é preso em operação sobre desvios de R$ 64 milhões

O ex-diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Pernambuco Charles Andrews Sousa Ribeiro e o empresário Sebastião Figueroa estão entre os cinco presos na Operação Brucia la Terra, deflagrada nesta quarta-feira, 1º, pelo Ministério Público do Estado.

A investigação mira um esquema de fraudes em licitações do Detran que, segundo os promotores, teria desviado mais de R$ 64 milhões. A diretoria atual do departamento não é alvo do inquérito e, segundo o próprio Ministério Público, colabora com as autoridades.

"As fraudes em processos licitatórios envolveram uma intrincada rede de pessoas físicas e jurídicas, algumas de fachada, resultando em sobrepreços de até 2.425% em alguns itens licitados", informou o MP.

Charles Ribeiro pertence ao grupo político do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, que antes de assumir o cargo no governo Lula foi secretário das Cidades de Pernambuco. O ministro não é alvo da operação.

Armas, obras de arte, carros de luxo e quantias em dinheiro vivo ainda não contabilizadas, incluindo dólares e euros, foram apreendidos na operação.

A Justiça de Pernambuco também autorizou o sequestro dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, o bloqueio de 29 imóveis e a apreensão de 28 veículos.

Entre os investigados, há empresários e funcionários públicos. Quatro servidores foram afastados das funções e 30 pessoas físicas e jurídicas estão temporariamente proibidas de fechar contratos com o poder público.

Os crimes investigados são organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. O inquérito é tocado em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e pela 30ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital.

A reportagem busca contato com defesa dos citados. O espaço está aberto para manifestação.