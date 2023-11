Singular vence os Jogos Escolares de Sto.André

O 52º Jogos Escolares de Santo André terminou no último fim de semana. Entre 1 e 27 de outubro 7.200 alunos de 78 instituições (municipais, estaduais e privadas) disputaram o torneio em 14 modalidades esportivas, como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação, queimada, taekwondo, tênis de mesa, skate, vôlei e xadrez.

As instituições particulares dominaram a competição, aparecendo nas 12 primeiras posições (a exceção é o Sesi 166 que ficou em 10º). O Colégio Singular foi heptacampeão com 740 pontos, seguido da ETIP com 708 e do Arbos com 642. “Realizamos um campeonato brilhante. Atletas e técnicos estiveram em total sinergia”, celebrou o coordenador de esportes do Singular, Ricardo Bonelli.

A Emeief Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro, do Jardim Marek, foi a melhor instituição pública posicionada: 13º lugar com 96 pontos. A segunda pública melhor colocada só aparece na 19º posição, que é a Escola Estadual Rubens Moreira da Rocha, que fez 65 pontos.