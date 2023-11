Sophie Turner é flagrada aos beijos com aristocrata britânico dois meses após se separar de Joe Jonas

Logo depois de se envolver em um polêmico divórcio com Joe Jonas, parece que a vida amorosa de Sophie Turner está ativa novamente! Isso porque na última terça-feira, dia 31, a atriz de Game Of Thrones foi flagrada aos beijos com outro homem.

De acordo com o jornal The Sun, o novo amor de Turner seria o aristocrata britânico Peregrine John Dickinson Pearson. Os pombinhos foram vistos andando juntinhos e trocando carícias pelas ruas de Paris, na França.

Eles chegaram juntos e foram recepcionados por um motorista do lado de fora da estação. Imagino que os dois tenham chegado juntos em Londres. Eles ficaram ali por alguns minutos conversando e rindo muito. Aí ele tirou o chapéu e se inclinou para dar beijo nela. Depois eles se despediram e partiram separados, disse uma fonte ao veículo.

Sophie se separou de Joe Jonas em setembro de deste ano, há apenas dois meses, e enfrentou uma baita batalha na Justiça pela guarda das duas filhas após o cantor alegar que ela não cuidava direito das crianças. Eita!