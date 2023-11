Charge - 1 de novembro de 2023

O procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, chefe máximo do Ministério Público do Estado, protocolou ação direta de inconstitucionalidade questionando leis do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) que permitem livre indicação para cargos que deveriam ser preenchidos por concurso público.

Sarrubbo questiona 341 cargos comissionados, aqueles que podem ser preenchidos sem a necessidade de processo seletivo prévio. São funções de diretor de divisão (cujo salário médio é de R$ 10.360,52), diretor de seção (vencimentos médios de R$ 11.269,30) e diretor de departamento (com contracheque de valor médio de R$ 15.145,11) em todas as secretarias do Executivo.

Na visão do procurador-geral, a lei municipal que estabeleceu essas funções públicas criaram artificialmente cargos em comissão em funções que não representam atribuições de assessoramento, chefia e direção - características constitucionais que permitem o preenchimento de vagas de trabalho em administrações públicas sem concurso.